Военнослужащие показали некачественную партию мин производства Укроборонпрома. Видео

Военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм производства Укроборонпрома.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказывает военный, они получили партию минометных мин калибра 120 мм, которые не разрываются. На 10 выстрелов всего 1 разрыв. Минометчик предполагает, что причиной является некачественный тротил внутри мин.

Другой проблемой являются некачественные "вышибные" до этих мин. Используемый в них порох не сгорает и мина падает в 10-50 метрах от миномета. Кроме того, большое количество "вышибных" вообще не срабатывает, что приводит к необходимости разбирать миномет и доставать мину.

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