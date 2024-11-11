Военные преступления против детей должны расследоваться по специальной статье Уголовного кодекса, – Елена Кондратюк

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №12170 , предусматривающий дополнение Уголовного Кодекса Украины отдельной статьей, которая будет квалифицировать как военные преступления незаконное перемещение и задержку репатриации украинских детей.

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Об этом сообщила заместитель Председателя ВРУ Елена Кондратюк, курирующая парламентский трек в президентской инициативе Bring Kids Back UA о возвращении незаконно вывезенных украинских детей домой. Кондратюк является соавтором законопроекта вместе со спикером Русланом Стефанчуком, его первым заместителем Александром Корниенко и представительницей Президента в парламенте Галиной Михайлюк.

По словам Елены Кондратюк, речь идет прежде всего о преступлении незаконного перемещения и преступлении неоправданной задержки репатриации наших украденных, перемещенных или депортированных детей. Такие преступления предлагается выделить в отдельную – 448-ю статью Уголовного Кодекса Украины.

"Мы специально выделяем военные преступления против детей в отдельную статью. Преступления депортации, принудительного перемещения и неоправданной задержки репатриации детей во время войны – это самые циничные преступления, которые носят характер геноцида, и это подчеркивают многие страны, вошедшие в международную коалицию по возвращению детей. Речь идет о нашем будущем", - отметила вицеспикер.

Она напомнила, что согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны – депортация и принудительное перемещение гражданского населения являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права, достигающими порога военных преступлений. А согласно Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям и по оценке Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине – неоправданная задержка репатриации является военным преступлением.

По официальным данным, за время полномасштабного вторжения из Украины было депортировано, незаконно или принудительно вывезено около 20 тысяч детей. Возвращение таких детей происходит очень медленно.

"В соответствии с проведенными правозащитниками расследованиями, граждане российской федерации, которые участвуют в адопции депортированных или похищенных украинских детей, преследуют цель уничтожения национальной идентичности маленьких украинцев. Никто не собирается их возвращать. Такие преступления должны наказываться. Наказание виновных является одним из важнейших средств, которые находятся в распоряжении Украины, чтобы предотвратить повторение таких преступлений", – отметила Елена Кондратюк.

Она призвала всех причастных к расследованию преступлений против детей поддержать такие изменения в Уголовный кодекс и способствовать максимально быстрому принятию этого закона в Верховной Раде Украины.