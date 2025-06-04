'Военные знают, что им делать, и делают': Зеленский прокомментировал ситуацию на Сумщине

Еще год назад, в начале Курской операции, Силы обороны Украины предполагали, что страна-агрессор Россия будет начинать новое наступление из Сумской области. Сейчас враг пытается продвигаться, и на Сумщине есть "серая зона".

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Об этом на брифинге в среду, 4 июня, сообщил Владимир Зеленский. Президент сказал, что в ситуации "нет ничего нового и нет сюрпризов".

"Военные знают, что им делать – и делают, что могут", – подчеркнул глава государства.

"Еще более года назад, когда мы начинали Курское направление, мы считали, что они [оккупанты] начнут именно с Сум... Это их была идея, это не новая операция, это просто еще одна волна наступления. И там, в Сумах, успеха у них нет. К сожалению, есть "серая зона". Вы знаете, разрушены некоторые села. Не в один день – это достаточно долгий процесс, но россияне этим занимаются. Это их операция: оккупация Сумщины, Харьковщины", – пояснил он.

По словам Зеленского, пока у врага замало сил, иначе оккупанты продвигались бы активнее.

"Как мы и говорили, сначала их желанием была вся эта линия. Потом россияне решили, что будет достаточно 340 км от границы, но потом уменьшили это до семи-десяти километров. У них просто не хватает сил. Если бы хватало – они шли бы дальше. Именно поэтому они откладывают все эти меры: чтобы и санкций не было, но и решений не было... То есть они хотят "заговорить" мир", – сказал он.

Как ранее писал OBOZ.UA, Институт изучения войны считает, что оккупационные силы РФ, по-видимому, активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться по трем осям наступления к северу и северо-востоку от города Сумы.

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