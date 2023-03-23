Военных из Южной Осетии перебрасывают на войну против Украины, но у захватчиков большие проблемы – Генштаб

Страна-агрессор Россия, неся потери в войне против Украины, не оставляет попыток компенсировать их новыми военными. Взамен "демилитаризованным" солдатам она перебрасывает на фронт военных из самопровозглашенной республики Южная Осетия.

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Срочников без боевого опыта командование привлекает "выгодными" контрактами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 23 марта.

"Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии (оккупированная территория Грузии. – Ред.), командиры проводят активную работу со срочниками. Их заставляют подписывать контракты и в дальнейшем участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Установлено, что в период с 1 по 10 марта 2023-го такие контракты подписали более 50 российских срочников упомянутой воинской части.

"Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", – добавили в Генштабе ВСУ.

В сводке добавили, что в то же время на захваченных территориях Запорожья российские оккупанті запрещают украинцам выходить из дома. Вероятно, таким образом враг надеется сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски живой силы и военной техники ВС РФ к фронту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Украине ликвидировали 40-летнего оккупанта из Южной Осетии Сослана Багаева, который одним из первых "прорывался" в Мариуполь. Он был боевиком "ДНР" и воевал против ВСУ еще с 2014 года.

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