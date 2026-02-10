Военным РФ срочно передают на фронт терминалы спутникового интернета: в чем их особенность и как их выявлять. Фото

После того, как российские захватчики потеряли возможность пользоваться на фронте терминалами спутниковой связи Starlink, они начали искать им замену. Поступает информация о срочной поставке противнику альтернативных систем спутникового интернета.

Об этом 9 февраля сообщил Сергей "Флеш" Бескрестнов, украинский специалист в сфере радиотехнологий и советник главы Минобороны. Он отметил, что в России есть несколько провайдеров скоростного спутникового интернета на основе спутников "Ямал" и "Экспресс".

В чем их особенность и как их выявлять

1. Все антенны данных терминалов выглядят как спутниковая тарелка для телевидения диаметром 60-120 сантиметров. Все они овальной или круглой формы.

2. Все тарелки будут смотреть на юго-восток или на юг (азимут 110-180 градусов).

3. Тарелка визуально будет открыта. На этих частотах защитный чехол, как на Starlink, будет мешать работе.

4. Тарелка может быть вынесена в глубь фронта и соединена с передовой Wi-Fi мостом.

Что предшествовало

После обращения Министерства обороны Украины американская компания SpaceX Илона Маска ограничила возможности Starlink в регионе. Речь идет о первых контрмерах для борьбы с российскими Starlink-терминалами на БпЛА.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сеть Starlink от Илона Маска будет работать в Украине. Однако все неверифицированные терминалы будут отключены от сети.

Уже вскоре у российских оккупантов по всей линии боевых столкновений "легли" терминалы спутниковой связи Starlink – сигнал исчез полностью или работал с огромными сбоями. Это вызвало у захватчиков панику из-за полной зависимости подразделений РФ от этого канала связи. Россияне жаловались на проблемы и жаловались, что в их армии "аналогов нет".

Российская армия приостановила на фронте штурмовые действия, а система управления подразделениями стала работать с серьезными перебоями. Согласно сообщениям вражеских военкоров, ситуация близка к критической, потому что теперь управление войсками вышло из строя.

На днях же стало известно, что россияне пытаются найти способы, как активировать заблокированные для них терминалы Starlink. "Все их идеи банальны: отправить кого-то в ЦНАП за деньги; воспользоваться фиктивным ООО; снять терминал с дрона-трофея и т.д.", – рассказывал "Флеш".

Как сообщал OBOZ.UA, благодаря внедрению так называемого "белого списка" для спутниковых терминалов Starlink в Украине в ближайшее время будут работать только проверенные и официально зарегистрированные устройства, а все остальные – отключат. Такое решение стало ответом на неправомерное использование российскими оккупантами этой технологии на их дронах для террора гражданского населения.

Чтобы не остаться "за бортом" и верифицировать Starlink, нужно пройти несложную процедуру. В Минобороны объяснили, как это сделать.

