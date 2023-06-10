Военным увеличили отпуск до 40 дней по законопроекту Гончаренко

Верховная Рада увеличила отпуск военным до 40 дней. Соответствующий законопроект (№9378) народного депутата Алексея Гончаренко был принят на сегодняшнем заседании.

Видео дня

За – 270 голосов. Законопроект принят в целом. Об этом в своем Telegram-канале написал автор законопроекта.

"Три часа продолжалась битва за отпуска в зале парламента и наконец есть результат – военные получат отпуска 30 дней ежегодного + 10 по семейным обстоятельствам. Наконец-то справедливость восстановлена", – заявил Гончаренко.

По процедуре законопроект должен пойти на подпись спикеру Руслану Стефанчуку, а после президенту Владимиру Зеленскому. После чего он вступит в силу.