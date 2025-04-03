'Воевал в самых горячих точках': в боях за Украину погиб 29-летний защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину, погиб военнослужащий Владимир Фурман из Тернопольской области. Сердце воина остановилось восемь месяцев назад на 30-м году жизни.

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Только сейчас родные и близкие могут достойно провести защитника в последний земной путь. О потере сообщил Копычинецкий городской совет.

Владимир Фурман, 1995 года рождения, был родом из села Гадинковцы Чертковского района.

Он добровольно встал на защиту Украины, воевал в самых горячих точках фронта, был высоко мотивированным человеком, воином, который до последнего вздоха боролся за свободу родного государства.

Защитник погиб в августе 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Очаковской территориальной громады Николаевской области. До сих пор он считался пропавшим без вести.

"Вечная память, Володя! Друг детства, патриот и невероятно светлый, искренний и добрый человек. Ты навсегда в наших сердцах. Когда-то придет время и все узнают о твоем подвиге полную историю", – написала подруга погибшего воина.

В четверг, 3 апреля, в Копычинецкой громаде будут встречать возвращение Героя домой на щите. В этот же день в селе Гадынковцы пройдут похороны.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. В громаде объявлены дни траура со 2 апреля по 3 апреля. Просим с уважением встретить Героя. Вечная память и слава Герою!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за болезни, полученной на фронте, 26 марта умер поэт и музыкант, пехотинец Любомир Сарабун с Тернопольщины. Он служил в 67-й отдельной механизированной бригаде и прошел горячие точки на востоке, в том числе пехотные бои за Терны и Невское.

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