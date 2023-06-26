Воевали босыми: роспропагандист объяснил, почему ВСУ выбили армию РФ с левого берега Днепра
Вооруженные силы Украины захватили плацдарм под Олешками Херсонской области. Украинские бойцы активизировали наступательные действия на левом берегу Днепра.
Об этом сообщают российские источники. Авиация РФ не может справиться с наступлением.
"Дачи под Алешками – снова полностью под физическим контролем противника. Результат попытки, мягко говоря отрицательный", – пишут пропагандисты.
Также в источнике говорится, что рота z, которую россияне позавчера пытались отправить на их штурм, не оснащены должным образом – двое российских солдат вынуждены были отправиться на фронт босиком.
Кроме того, россияне отчитываются, что украинские войска активизировали и артиллерийские удары.
В районе Голой Пристани также зафиксирована активизация боевых действий.
"Высотка за моей спиной на фото – за нами, дальше мягко говоря "серая зона", – пишет пропагандист.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины рассказали, что за неделю ВСУ провели оборонительные и наступательные действия на востоке и имели тактический успех. Продвижение наших военных достигает 1-2 км.
В то же время глава ведомства Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ пока еще полностью не началось – сейчас это только подготовка. Наша страна очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных.
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