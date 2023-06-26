Воевали босыми: роспропагандист объяснил, почему ВСУ выбили армию РФ с левого берега Днепра

Вооруженные силы Украины захватили плацдарм под Олешками Херсонской области. Украинские бойцы активизировали наступательные действия на левом берегу Днепра.

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Об этом сообщают российские источники. Авиация РФ не может справиться с наступлением.

"Дачи под Алешками – снова полностью под физическим контролем противника. Результат попытки, мягко говоря отрицательный", – пишут пропагандисты.

Также в источнике говорится, что рота z, которую россияне позавчера пытались отправить на их штурм, не оснащены должным образом – двое российских солдат вынуждены были отправиться на фронт босиком.

Кроме того, россияне отчитываются, что украинские войска активизировали и артиллерийские удары.

В районе Голой Пристани также зафиксирована активизация боевых действий.

"Высотка за моей спиной на фото – за нами, дальше мягко говоря "серая зона", – пишет пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины рассказали, что за неделю ВСУ провели оборонительные и наступательные действия на востоке и имели тактический успех. Продвижение наших военных достигает 1-2 км.

В то же время глава ведомства Алексей Резников отметил, что контрнаступление ВСУ пока еще полностью не началось – сейчас это только подготовка. Наша страна очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных.

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