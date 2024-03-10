Воевали за Украину: на фронте погибли два бойца 'Грузинского легиона'. Фото

В боях за Украину погибли еще двое добровольцев Грузинского легиона. Во время выполнения боевых задач на фронте смертельные ранения получили Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили.

Об этом сообщили на странице Грузинского легиона в Facebook. Всего за время полномасштабной агрессии России против Украины свою жизнь в боях с оккупантами отдали более 30 грузин.

"Во время выполнения боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона – Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!" – говорится в сообщении.

Грузинский национальный легион был создан добровольцами-грузинами еще в 2014 году после начала российской агрессии против Украины. Подразделение под командованием Мамуки Мамулашвили участвовало в войне на Донбассе на стороне Украины.

С 24 февраля 2016 года это добровольческое подразделение вошло в состав Вооруженных сил Украины: оно стало составной частью 25 батальона "Киевская Русь" 54-й ОМБр. А с 2022 года Грузинский легион стал специальным стратегическим подразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кроме выполнения диверсионно-разведывательных задач, легион занимается также инструктажем и тренировкой украинских военных. Подразделение взаимодействует с ВСУ и МВД, участвует в позиционных боях.

Кроме грузин в рядах Грузинского легиона служат представители более 30 национальностей. Подразделение насчитывает около 2,5 тысячи бойцов и является крупнейшим иностранным профессиональным военным формированием в украинском войске.

Во время полномасштабной войны с Россией бойцы Грузинского легиона участвовали в боях под Киевом, Мариуполе, Попасной и Бахмуте. В частности, они встречали 24 февраля 2022 года вертолеты с российским десантом в аэропорту Гостомеля.

За время полномасштабного вторжения РФ погибли более 30 воинов Грузинского легиона.

Напомним, в конце февраля стало известно, что в боях за Украину погиб молодой доброволец из Финляндии с позывным "Самсоном". Он являлся членом роты "Браво" Международного легиона, где служило еще несколько финских добровольцев. В Украину "Самсон" прибыл в декабре 2023 года. Ему был всего 21 год.