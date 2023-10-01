'Воины и в дальнейшем будут иметь сильную поддержку!' Умеров рассказал о разговоре с главой Пентагона

В воскресенье, 1 октября, состоялись телефонные переговоры между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром обороны США Ллойдом Остином. Главной темой обсуждения было продолжение финансирования для поддержки Украины.

Эти переговоры проходили в контексте недавнего временного финансирования правительства, которое не предоставило необходимых средств для оказания помощи Украине. Об этом сообщил Рустем Умеров в соцсети Х (ранее – Twitter).

По его словам, глава Пентагона заверил, что поддержка украинских воинов на поле боя со стороны США будет продолжаться.

"Министр Остин заверил меня, что американская поддержка Украины будет продолжаться. Украинские воины будут и в дальнейшем иметь сильную поддержку на поле боя", — добавил украинский министр.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Американский президент Джо Байден подписал временный законопроект, который позволил предотвратить закрытие правительства Соединенных Штатов. Это произошло всего за несколько часов до того, когда финансирование федеральных агентств должно было закончиться.

– Известный историк Тимоти Снайдер отреагировал на последние события. Он заявил, что прекращение помощи Украине "делает Америку ненадежной, ослабляет дело демократии, угрожает международному правовому порядку и поощряет тиранов по всему миру".

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