Воины из бригады 'Месть' разгатали скрытую оккупантами гаубицу Д-30. Видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать вражескую технику и личный состав русских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно на Северском направлении украинским пограничникам удалось ликвидировать вражескую 122-мм гаубицу Д-30.

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Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины. По вражеской технике с помощью FPV-дронов метко отработал 3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.

"FPV-дронами пограничники бригады "Месть" уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, скрытую среди разрушенных домов на Северском направлении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэроразведка Государственной пограничной службы Украины на Южном направлении во время очередной операции успешно поразила станцию связи российских оккупантов.

Напомним, что бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав российских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.