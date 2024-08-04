Воины из бригады "Месть" разгатали скрытую оккупантами гаубицу Д-30. Видео
Украинские бойцы продолжают уничтожать вражескую технику и личный состав русских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно на Северском направлении украинским пограничникам удалось ликвидировать вражескую 122-мм гаубицу Д-30.
Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины. По вражеской технике с помощью FPV-дронов метко отработал 3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса.
"FPV-дронами пограничники бригады "Месть" уничтожили вражескую 122-мм гаубицу Д-30, скрытую среди разрушенных домов на Северском направлении", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что аэроразведка Государственной пограничной службы Украины на Южном направлении во время очередной операции успешно поразила станцию связи российских оккупантов.
Напомним, что бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ показали, как уничтожают вражеские цели в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Эффективно поразить военную технику и личный состав российских оккупационных войск удалось с помощью БПЛА.
Как сообщал OBOZ.UA, воины 46 ОМБр с помощью FPV-дрона уничтожили российский танк, который оккупанты со всех сторон прикрыли металлом. Оператор беспилотника нашел небольшой просвет, незащищенный наваренными металлическими листами, и направил беспилотник прямо туда.
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