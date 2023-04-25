Воины ССО подорвали технику оккупантов у них под носом и захватили трофеи: видео блестящей операции

Бойцы Сил Специальных Операций ВС Украины в Донецкой области эффектно уничтожили российский танк и БМП в серой зоне в Донецкой области. Вражеская техника находилась между украинскими и российскими позициями, в 150 метрах от врага, и хорошо просматривалась наблюдателями противника.

Видео дня

Видео блестящей работы защитников Украины опубликовали в Telegram ССО ВСУ. Опасное расположение цели не помешало бойцам выдвинуться в серую зону с приказом об уничтожении российской техники – они прошли минно-взрывные заграждения и добрались к бронемашинам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Перед их уничтожением военные достали важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые забрали с собой. После этого бойцы заминировали технику и вернулись на позиции.

По результатам операции Т-72 и БМП-1 взлетели на воздух прямо на глазах оккупантов.

Напомним: по данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили в общей сложности 94 единицы разной вражеской техники. В частности, бойцы ВСУ сожгли еще 14 артиллерийских систем (всего с начала войны – 2863), 12 боевых бронированных машин (7151), пять танков (3688), два средства ПВО (291) армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины показали новое эффектное видео удара по противнику на Бахмутском направлении. Дрон Сил обороны снял, как после "бавовны" детонировали снаряды к российской гаубице Д-30;

– в сети распространили зрелищные кадры уничтожения состава противотанковых мин противника. Операцию провели бойцы 8-го отдельного батальона "Аратта" имени Андрея Гергерта.

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