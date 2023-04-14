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ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов и уничтожили 31 единицу техники врага – Генштаб

Марина Лисничук
War
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ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов и уничтожили 31 единицу техники врага – Генштаб

Украинские воины за предыдущие сутки боев на фронте ликвидировали 500 военных ВС РФ и 31 единицу различной вражеской техники. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле российских захватчиков сейчас достигает уже 181 090.

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К тому же речь идет только об оккупантах "груза 200", тогда как цифру относительно раненых и пропавших без вести солдат из рядов путинского войска трудно определить. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме полутысячи врагов, защитники обезвредили еще 16 боевых бронированных машин (всего 7069), семь артиллерийских систем (2784), четыре танка (3650) армии страны-агрессора.

Также бойцы ВСУ превратили в металлолом три единицы автомобильной техники и автоцистерн (всех 5640) и одну – спецтехники (321) оккупантов.

Всего с начала полномасштабной войны в небе украинские воины уничтожили 911 российских крылатых ракет, "приземлили" 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня, 307 самолетов и 293 вертолета.

На фронте уничтожили 535 вражеских РСЗО, 283 средства ПВО, на воде – 18 кораблей и катеров.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные об общих боевых потерях ВС РФ, вторгшихся на украинскую землю, постоянно уточняются.

ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов и уничтожили 31 единицу техники врага – Генштаб

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ ударом из "Стугны" уничтожили наблюдательные пункты оккупантов. Работу украинского противотанкового ракетного комплекса защитники показали на видео.

В Бахмуте бойцы Сил обороны ликвидировали 31-летнего оккупанта Олега Чеченова, который любил хвастаться фото в сети. Россиянин из-под Рязани воевал против ВСУ в рядах частной военной компании "Вагнер".

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