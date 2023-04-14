ВСУ ликвидировали еще полтысячи оккупантов и уничтожили 31 единицу техники врага – Генштаб

Украинские воины за предыдущие сутки боев на фронте ликвидировали 500 военных ВС РФ и 31 единицу различной вражеской техники. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле российских захватчиков сейчас достигает уже 181 090.

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К тому же речь идет только об оккупантах "груза 200", тогда как цифру относительно раненых и пропавших без вести солдат из рядов путинского войска трудно определить. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме полутысячи врагов, защитники обезвредили еще 16 боевых бронированных машин (всего 7069), семь артиллерийских систем (2784), четыре танка (3650) армии страны-агрессора.

Также бойцы ВСУ превратили в металлолом три единицы автомобильной техники и автоцистерн (всех 5640) и одну – спецтехники (321) оккупантов.

Всего с начала полномасштабной войны в небе украинские воины уничтожили 911 российских крылатых ракет, "приземлили" 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня, 307 самолетов и 293 вертолета.

На фронте уничтожили 535 вражеских РСЗО, 283 средства ПВО, на воде – 18 кораблей и катеров.

В Генштабе ВСУ отметили, что данные об общих боевых потерях ВС РФ, вторгшихся на украинскую землю, постоянно уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ ударом из "Стугны" уничтожили наблюдательные пункты оккупантов. Работу украинского противотанкового ракетного комплекса защитники показали на видео.

В Бахмуте бойцы Сил обороны ликвидировали 31-летнего оккупанта Олега Чеченова, который любил хвастаться фото в сети. Россиянин из-под Рязани воевал против ВСУ в рядах частной военной компании "Вагнер".

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