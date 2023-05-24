Воины ВСУ ликвидировали за сутки 400 оккупантов, уничтожен вертолет и 21 артсистема: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 204,7 тыс. человек убитыми. Также захватчики лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 23 мая, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 400 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 21 артиллерийская система. Общие потери врага составляют 3792 танков, 7424 ББМ и 3339 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 570 единиц реактивных систем залпового огня и 327 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 309 самолетов, 296 вертолетов и 2871 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1015 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, утилизировали 6146 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 440 – специальной техники.

Напомним, оккупанты в Украине жалуются на неудовлетворительное обеспечение и произвол командиров. В частности, комбаты заставляют копать блиндажи, которые не выдерживают обстрелов, а также посылают в атаку почти без оружия и бронетехники.

Ранее сообщалось. что оккупанты боятся ВСУ и все чаще отказываются выдвигаться на передовую даже под страхом попасть в тюрьму. В телефонных разговорах со своими родными и знакомыми они жалуются на дефицит вооружения и большие потери живой силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на разных участках фронта на Донетчине "вторая армия мира" продолжает нести большие потери. Воины Вооруженных сил Украины разбили очередную колонну военной техники российских оккупантов.

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