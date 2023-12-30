'Война – не где-то там, она до сих пор здесь': воин 'Грек' рассказал, от чего зависит успех использования дронов на фронте. Видео

Боец Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Грек" рассказал, что качество выполненной работы на фронте зависит не только от количества техники. Важен, в том числе, уровень мастерства защитников.

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В частности, успех использования дронов зависит от мастерства пилотов. Об этом боец рассказал в интервью для проекта "Гром с неба", сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

По словам украинского защитника, дроны имеют огромное значение на войне, ведь они позволяют сохранять жизни военнослужащих. При этом представление о БПЛА по типу "взял и полетел" немного ошибочное.

Успех использования дронов на фронте во многом зависит от мастерства операторов. Также важна такая составляющая как корректировка цели.

Кроме того, боец спецподразделения ГУР Минобророны Украины Kraken отметил, что украинцы должны понимать, что война идет на всей территории страны. Поэтому у военных впереди еще много работы по уничтожению врага и освобождению территорий. Однако это в свою очередь требует соответствующих ресурсов.

"Очень важно, чтобы люди не теряли понимания: война – не где-то там, а она до сих пор здесь. Многие территории до сих пор оккупированы, и у нас очень много работы. Для этого нам нужно большое количество ресурсов. В нашем случае – FPV. Нам нужно количество, чтобы мы дали качество", – подчеркнул разведчик.

Напомним, украинские военнослужащие с помощью аэроразведки обнаружили зенитный ракетный комплекс "Оса" на южном направлении. После фиксации цели вражеская техника была уничтожена точным ударом.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты на легковом авто пытались убежать от FPV-дрона защитников Украины, но попали в ДТП. Машина захватчиков перевернулась, а оператор дрона совершил эффектный удар по кузову.

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