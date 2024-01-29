'Война уносит жизни лучших': в боях за Украину погиб молодой десантник из Хмельницкой области. Фото

На войне за независимость Украины от российских оккупантов погиб воин Сокирник Роман Васильевич из села Думанов Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Защитнику только недавно исполнилось 29 лет.

Видео дня

Трагическое известие о гибели героя сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич. Жизнь воина оборвалась во время боя с врагом в Луганской области, близ населенного пункта Белогоровка.

"22 января 2024 года Роману исполнилось всего 29 лет. Его жизнь оборвалась вблизи населенного пункта Белогоровка Луганской области. Проклятая война уносит жизни лучших сыновей Украины. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", – написал мэр Каменца-Подольского.

Ранее сообщалось, что, защищая Украину, в бою с оккупантами под Синьковкой, что в Харьковской области, погиб винничанин Олег Губернатор. На войну он ушел сразу после начала полномасштабного вторжения России вместе с родным братом Игорем.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину на Запорожском направлении фронта погиб 24-летний защитник Сергей Куценко из Чернигова. Он служил в 3-й БрОН Национальной гвардии Украины.

Напомним, что война, начатая государством-агрессором Россией, унесла жизнь еще одного талантливого украинца, вставшего на защиту государства в рядах Вооруженных сил. На фронте погиб актер Ривненского областного музыкально-драматического театра Владимир Фединчук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!