Война в Украине должна завершиться в международно признанных границах, – премьер Болгарии

В Болгарии сказали, что война, начатая страной-агрессором Россией в Украине, изменила мир как минимум на ближайшие десятилетия. Она должна закончиться только восстановлением международно признанных границ украинского государства.

Как заявил премьер Болгарии Николай Денков в Берлине на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом 4 октября, мир должен сделать все, чтобы в Украине наступил справедливый и устойчивый мир. Его слова процитировало агенство Укринформ.

Денков подчеркнул, что перед тем, как в Украине наступит мир, нужно в первую очередь обеспечить страну средствами для защиты от атак оккупационной армии России.

Он отметил, что Болгария, как и другие государства, сталкивается с российской пропагандой. Она предлагает людям якобы простые решения, но они являются ложными. Он призвал правительства всех стран разъяснить своим гражданам, что правильные решения в основном не бывают простыми. Они всегда требуют тяжелых усилий со стороны как политиков, так и народа.

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Шольц со своей стороны поблагодарил Болгарию и ее власть за четкую позицию относительно агрессии России, а также за ее рол в создании "коридоров солидарности" для транспортировки украинского зерна.

Ранее стало известно, что Болгария присоединилась к странам ЕС, которые запретили въезд авто номерами России. При этом она стала первым государством не Шенгенской зоны, поддержавшим эту рекомендацию Еврокомиссии.

Кроме того, София отказалась от российской нефти. Было принято решение о постепенном отказе от импорта ресурса из РФ. Таким образом планируется уже до конца года снизить закупки до 80%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария передаст Украине неисправные ракеты к ЗРК С-300 и боеприпасы. Соответствующую инициативу выдвинули местные депутаты.

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