'Война в Украине может закончиться сегодня': в США назвали 'самый простой' вариант

Война в Украине может завершиться уже сегодня, если президент РФ Владимир Путин выведет свои войска. Такое развитие событий было бы самым простым вариантом завершения российской агрессии.

Видео дня

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Андреа Калан в интервью "РБК-Украина". "Эта война может закончиться сегодня. Я знаю, что мы говорим часто: Путин может однажды решить вывести войска из Украины и положить конец войне, и дать украинцам жить спокойно", – сказала она.

Калан добавила, что вывод армии агрессора с украинских территорий – это "до сих пор самый простой вариант".

По словам представительницы Госдепа, именно Путин, развязавший войну против Украины, может положить ей конец.

"Мы знаем, что в конце концов война заканчивается дипломатическим путем. Но пока Путин не выведет войска из Украины, НАТО, США будут помогать Украине и материально, и военной техникой, и боеприпасами, и гуманитарной помощью", – сказала Калан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что кассетные боеприпасы, полученные от США, могут радикально изменить ситуацию на поле боя.

– Накануне президент США Джо Байден заявил, что у Путина нет шансов выиграть войну против Украины. По его словам, Москва уже испытывает нехватку ресурсов и экономические проблемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!