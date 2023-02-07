Разведка Британии назвала главную цель нового наступления РФ и указала на проблемы в армии Путина

Оперативной целью нового этапа наступления российских оккупантов в Украине "почти наверняка" является полный захват Донецкой области, считают в разведке Великобритании. Однако армия страны-агрессора сталкивается с серьезными проблемами, мешающими ей в боевых действиях.

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Среди них – нехватка боеприпасов и маневренных частей, необходимых для успешного проведения операций. Такое мнение озвучило министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ведомство на своей странице в Twitter 7 февраля поделилось свежим отчетом о ситуации в Украине.

Разведчики страны-союзницы Киева заявили, что РФ, судя по всему, "пытается возобновить крупные наступательные операции с начала января 2023 года".

Однако захватчики продвигаются медленно, "всего на несколько сотен метров в неделю".

"Это почти наверняка связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных частей, необходимых для успешного наступления", – сказано в отчете.

Руководство российской армии при этом строит планы, в которых недостаточно укомплектованные, неопытные подразделения должны достичь нереалистичных целей. В британской разведке связали такое несоответствие с "политическим и профессиональным давлением".

Новых масштабных "побед", скорее всего, требуют лидеры Кремля. "Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", – подытожили в ведомстве.

Средства массовой информации и официальные лица как Украины, так и других стран подтверждали намерения агрессора снова совершить попытку масштабного наступления. Однако волнения на счет того, что будущие события повторят операции РФ в начале полномасштабного вторжения, не соответствуют заявлениям ряда украинских высокопоставленных чиновников и военных.

Например, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщал, что Россия может активизироваться на Донетчине и Луганщине, а также, возможно, в Запорожской области.

Повторное продвижение оккупантов в сторону Киева, попытки захвата западных регионов или новое наступление на Херсон в Украине называют маловероятными. В частности, глава минобороны Алексей Резников отмечал, что операции РФ, скорее всего, будут более концентрированными и будут отличаться от 24 февраля 2022 года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что подготовка врага к новому наступлению вынудит его концентрировать силы и средства в зоне досягаемости украинского оружия. Из-за этого потери РФ вырастут.

– Издание Financial Times 6 февраля заявило, что Киев якобы получил надежную информацию о намерениях Москвы начать новую масштабную атаку в течение 10 дней.

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