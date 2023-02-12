Хотят быстрых и ближних боев: в ВСУ рассказали о тактике россиян под Бахмутом

Войска противника на Бахмутском направлении (Донецкая область) совершают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп. Оккупанты делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику, потому что последнюю Силы обороны Украины эффективно уничтожают.

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Российские солдаты зачастую подходят к линии боестолкновения под прикрытием рельефа и пытаются завязать ближний бой. О том, как действуют оккупанты на этом участке фронта, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии "24 Каналу".

По его словам, техника врага "попадает под поражение сразу, где появляется". При этом оккупанты в своих атаках учитывают погоду, рельеф местности.

Впрочем, наступательные действия россиян до сих пор не принесли им серьезного прогресса, город держится, а оборонные позиции наших защитников захватчикам прорвать не удается.

Представитель Вооруженных сил Украины добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следит украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

"Нельзя сказать, что авиация является главным фактором поддержки их действий. Больше, безусловно, делает артиллерия. Россияне имеют возможность закрывать свои позиции и наносить удары. Авиация наносит быстрые удары и пытается быстро отойти от позиций", – сообщил Череватый.

Напомним, что в последнюю неделю Силы обороны сбили два самолета ВС Российской Федерации как раз в районе Бахмута. Последний раз это произошло 11 февраля. Воины из пограничной службы "приземлили" вражеский Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса.

Как писал OBOZREVATEL:

– Эксперт по вопросам безопасности Иван Варченко ранее сообщал, что в районе города Бахмут все время продолжаются артиллерийские дуэли и ведутся кровавые стрелковые бои на очень коротких дистанциях.

– По данным американского аналитического Института изучения войны, наемники ЧВК "Вагнер" истощились под Бахмутом и туда стянули кадровые войска Российской Федерации.

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