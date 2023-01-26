ВСУ необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление: в ГУР указали на угрозы

Силам обороны Украины нужна дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать вражеские цели на большем расстоянии, чем это возможно сейчас. В Главном управлении разведки Минобороны подчеркнули: такое оружие будет важно получить до того, как Россия перебросит подкрепление на поле боя.

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Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью CNN. Его словами 26 января поделился официальный Telegram-канал ведомства.

Сотрудник украинской разведки пояснил, что сейчас противник перебрасывает военные грузы по всей территории Российской Федерации, а также через временно оккупированный Крым в южные области Украины. А военные склады захватчики спрятали в 80-120 км от линии фронта. Защитники нашей страны могли бы наносить по ним удары с помощью дальнобойного оружия.

Дальнобойная артиллерия также нужна для того, чтобы ВСУ могли начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление.

"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", – добавил Скибицкий.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в ГУР сообщили, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, продолжается масштабная перегруппировка российских войск на всех направлениях на линии фронта и перемещение мобилизационных резервов врага. Решающими в войне станут весна и начало лета, говорил Вадим Скибицкий.

– Главное управление разведки МО Украины считает, что боевые действия на востоке нашей страны будут обостряться. Активизация ожидается в феврале-марте.

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