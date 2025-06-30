Началось движение противника на юге — россияне накапливают силы и средства в Мариуполе, начали подтягивать резервы по рокадам на Бердянск и по железной дороге к Токмаку.

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Ситуация очевидная. Во-первых, мы снова достали С-400 в Крыму, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

Далее текст на языке оригинала.

ГУР вибив дронами два радари 92Н2Е, дві РЛС виявлення 91Н6Е, а також пускову С-400 "Тріумф".

Окрім серйозних збитків у грошовому вимірі, а дивізіон з чотирьох машин для Туреччини коштував 630 млн. доларів, це, насамперед, засліплення ППО у секторі.

І за безпілотниками вже можуть пройти "Нептуни" та ОТРК — упевнений, що НЗ на такий випадок ми маємо.

Логістика в Криму після пошкодження опори моста та вибивання поромів у минулому році — не найсильніше місце, тому для Москви це однозначний дзвіночок — ми продовжимо таргетувати постачання півострова.

Для цього і триває різанина великого ППО в Криму.

Тому що тут нам зручно працювати вглиб — ми прикриті в секторі Дніпром і попри те, що противник намагався тиснути на островах, все ж таки відсунути лінію тут, створити проблеми нашим пілотам та артилерії, завести малі групи на правий берег не вийде.

А це означає, що ми будемо проявляти активність у секторі — бити безпілотниками катери постачання, набіги на Крим "Магурами" та працювати по ППО, концентруючись на РЛС. Бо в разі їх виходу з ладу не може функціонувати весь дивізіон.

А по-друге, ворог втратив черговий поїзд у Токмаку. Склад у 40 вагонів та цистерн уразили дронами. Це вже третій потяг, який ми дістали останнім часом.

Попередній обробили 22 червня — тоді спалили 11 цистерн. До того 7 червня — вибили ешелон з танками та автомобільною технікою. Окупанти прикривають потяги РЕБом та групами з помповиками, але вони теж зазнають втрат.

Незалежно від того, як ми дістаємо поїзди — спеціальними дронами з посиленими батареями, матками, ретрансляторами, оптоволокном, чи їх розгортають ДРГ, маємо факт: Сили оборони України взяли під вогневий контроль залізницю до Криму.

Найвразливіша її частина — перегін Федорівка-Верхній Токмак-Комиш-Зоря.

Великі ЗРК сюди загнати ризиковано — їм влаштують різанину дронами та "Хаймарсами".

А жива сила з носимим поки що не справляється. Перш ніж масують зенітні дрони і винайдуть винищувачі БПЛА надійно захистити поїзд неможливо.

Отже ми продовжимо бити їх, а ситуація з постачанням палива, боєприпасів, запчастин та продуктів на півдні для противника погіршуватиметься.

Виходить цікавий момент — щоб відсунути лінію бойового зіткнення від залізничної гілки росіянам потрібно атакувати добре укріплену ділянку по лінії Кам'янське-Щербаки-Оріхів.

Вони можуть і не хотіли б зараз розпорошувати ресурси. Але ситуація вимагає: три великі потяги за неповний місяць — це боляче.

Проте атакувати потрібно ту ділянку фронту, де нещодавно розмотали кілька штурмів з великими втратами в три десятки одиниць техніки.

А техніки залишилося не так, щоби безліміт — треба ретельно вибирати місце удару. Тут же вибирати не вдасться — треба рухати лінію в конкретному місці, де ми на них чекаємо.

Де вже мінні поля, злагоджені екіпажі зовнішніх пілотів та ліміти на стволку у добре захищених від БПЛА капонірах.

Тому — у Сумах лінія фронту стабілізована, Андріївка відбита внаслідок контратаки, там у ворога загинув комбат, у Юнаківці зустрічні бої, по тих, хто прорвався працює наша авіація.

Навколо Костянтинівки та Покровська тривають спроби охоплення, але там кожна посадка і кожне село потребують величезних зусиль, бо ворог б'ється у добре підготовану оборону.

Тому цілком імовірно, що однією з цілей літньої кампанії 2025 року буде південь на ділянці від Дніпра до Оріхова.

Війна за пляшкове горло в Крим — ми нарощуватимемо тиск на пороми, вцілілі ВДК та СДК, батареї ППО та залізничне постачання у секторі.

Росіяни намагатимуться відсунути тих, хто робить їм максимально боляче — наших пілотів від їхньої головної на сьогодні транспортної артерії.

Найближчими тижнями ворог має спробувати атакувати наші опорні пункти на півдні, щоб послабити тиск на залізну дорогу. Або ми продовжимо вибивання потягів в глибині. Обидва ці варіанти більш вигідні нам, проте ворог мусить реагувати.