'Война забирает лучших сынов Украины': в боях на Покровском направлении погиб защитник с Донетчины. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Донецкой области Владимир Шенкаренко. Последний бой он принял 2 ноября на Покровском направлении.

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Владимиру навсегда останется 23 года. Трагическое известие сообщили в Александровской поселковой военной администрации.

"Война безжалостно уносит лучших сыновей Украины. Ушел в вечность еще один защитник из нашей громады, Шенкаренко Владимир Олегович, 28.02.2001 года рождения. За наше спокойствие, за мир в Украине Владимир заплатил самую дорогую цену – свою жизнь", – говорится в сообщении.

Владимир Шенкаренко родился в селе Дмитровка Славянского района, затем вместе с семьей переехал в Очеретино.

"Рос трудолюбивым, приветливым юношей, надежной поддержкой родителям и сестрам. Получив аттестат о базовом общем образовании, пошел работать – не сторонился никакой работы. Лишь впоследствии получил удостоверение тракториста, окончив Александровский аграрно-профессиональный лицей", – рассказали в Александрии.

На защиту родной земли от российских оккупантов Владимир стал с первых дней полномасштабного вторжения РФ, присоединился к подразделению территориальной обороны.

6 декабря 2022 был призван на военную службу, служил оператором 1 отделения взвода противотанковых ракетных комплексов роты огневой поддержки 1 десантно-штурмового батальона 79 ОДШБр.

"Владимир с честью исполнил свой военный долг, погиб верным воинской присяге, проявив стойкость и мужество, 2 ноября 2024 года в районе села Антоновка Покровского района Донецкой области. Наша благодарность тебе, Воин, преклоняем колени за твое мужество и отвагу! Спасибо родителям за сына, настоящего патриота своей страны, и разделяем вашу боль и потерю!" – отметили в Александровской СВА.

Простились с Владимирм Шенкоренко 8 ноября. Вечный покой он обрел на кладбище в Очеретино.

Напомним, ранее стало известно, что в Донецкой области погиб воин из Полтавы Александр Верховский. Сердце Героя перестало биться 30 октября на Кураховском направлении: он получил смертельные ранения в результате вражеского сброса с БпЛА. Александр Верховский воевал против оккупантов в рядах группы беспилотных систем Solovey, побратимы поклялись, что оккупанты дорого заплатят за его смерть.

А на Полтавщине простились с воином, погибшим в боях на Курщине. Дома 43-летнего Сергея Брянского ждала дочь.

Также сообщалось, что в результате попадания FPV-дрона в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Свое последнее сражение командир управления минометной батареи и пилот БПЛА бригады "Кара-Даг" Назар Кузьма принял 1 ноября.