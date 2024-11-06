'Война забирает лучших сыновей Украины': на фронте погиб защитник с Кировоградщины. Фото

Украинский защитник-морх Александр Свистуненко погиб на Покровском направлении фронта, защищая Родину от оккупантов. Он был жителем поселка Гайдамацкое (Елизаветградка) Кропивницкого района Кировоградской области.

Видео дня

О потере сообщил Александровский поселковый совет Кропивницкого района. Военный Вооруженных Сил Украины лег 2 ноября.

Александр Станиславович Свистуненко 1986 года был старшим стрелком-оператором отделения морской пехоты.

"Снова плачет наша Александровщина… Война забирает лучших сыновей Украины…" – говорится в сообщении поселкового совета.

Верный военной присяге Александр героически погиб во время защиты Родины в зоне выполнения боевых задач вблизи Николаевки Покровского района Донецкой области.

"Он защищал нас с вами, нашу Украину. Нет слов, чтобы передать боль и отчаяние из-за непоправимой утраты. Низко преклоняем головы в глубокой скорби. Выражаем широкие соболезнования родным, друзьям, побратимам и односельчанам погибшего защитника. Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас. Почет и низкий поклон!" – говорится в сообщении.

Сегодня, 6 ноября, состоится прощание с Александром Свистуненко.

Панахида – в 11:30 у дома родных в Гайдамацком. Митинг-реквием по погибшему Герою – ориентировочно в 12:30.

Распоряжением поселкового головы на территории Александровской громады 6 ноября объявлен траур по погибшему Герою.