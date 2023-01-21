Война зашла в тупик, но ВСУ имеют успехи у Кременной – разведка Британии
В последние дни украинские войска, вероятно, добились успехов в районе временно оккупированной Кременной на Луганщине. Однако в целом война в Украине на данный момент зашла в тупик.
При этом существует реальная возможность локального продвижения российских войск в районе Бахмута. Такое мнение высказали в сводке военной разведки о ситуации в Украине, опубликованной в Twitter Минобороны Британии.
В общем отмечены три сектора, где в последние дни развернулись самые тяжелые бои:
– у Кременной, где Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защищалась от российской контратаки;
– возле Бахмута – российские и вагнеровские марионеточные силы, вероятно, восстанавливают позиции в городе Соледар после его захвата в начале недели;
– на Запорожье – обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки и стычки, но избегали каких-либо крупномасштабных наступательных действий.
Напомним: согласно данным Генштаба ВСУ, за сутки 20 января оккупанты нанесли 7 ракетных и 15 авиационных ударов по украинским городам. Также враг произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.
При этом украинские войска отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов, в частности: Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка на Донетчине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 20 января в район Соледара на Донетчине впервые приехал гуманитарный конвой ООН. Он привез помощь гражданскому населению;
– особенно тяжелыми остаются бои на Донецком направлении. Защитники борются за каждый метр родной земли. Украинские спецназовцы показали кадры боя в застройке Соледара.
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