Война зашла в тупик, но ВСУ имеют успехи у Кременной – разведка Британии

В последние дни украинские войска, вероятно, добились успехов в районе временно оккупированной Кременной на Луганщине. Однако в целом война в Украине на данный момент зашла в тупик.

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При этом существует реальная возможность локального продвижения российских войск в районе Бахмута. Такое мнение высказали в сводке военной разведки о ситуации в Украине, опубликованной в Twitter Минобороны Британии.

В общем отмечены три сектора, где в последние дни развернулись самые тяжелые бои:

– у Кременной, где Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защищалась от российской контратаки;

– возле Бахмута – российские и вагнеровские марионеточные силы, вероятно, восстанавливают позиции в городе Соледар после его захвата в начале недели;

– на Запорожье – обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки и стычки, но избегали каких-либо крупномасштабных наступательных действий.

Напомним: согласно данным Генштаба ВСУ, за сутки 20 января оккупанты нанесли 7 ракетных и 15 авиационных ударов по украинским городам. Также враг произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре.

При этом украинские войска отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов, в частности: Новоселовское, Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка на Донетчине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 января в район Соледара на Донетчине впервые приехал гуманитарный конвой ООН. Он привез помощь гражданскому населению;

– особенно тяжелыми остаются бои на Донецком направлении. Защитники борются за каждый метр родной земли. Украинские спецназовцы показали кадры боя в застройке Соледара.

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