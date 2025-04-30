'Войне не место на Земле': Зеленский показал Харьков и Днепр после атаки и призвал мир дожать Россию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные атаки войск РФ на Харьков, Днепр и другие населенные пункты нашего государства. Он рассказал, что на мирные украинские города этой ночью летели более сотни дронов-камикадзе и показал ужасающие последствия ударов врага по гражданским.

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В своем Telegram-канале президент опубликовал фотографии с мест прилетов. Также он призвал мир усилить давление на Россию, чтобы вынудить ее прекратить жестокие убийства.

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