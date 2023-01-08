Войска РФ бросили все силы на захват Донбасса, росгвардейцы расстреляли группу оккупантов, которые хотели сдаться ВСУ – Генштаб

Страна-агрессор Россия задействовала на Запорожском направлении подразделения Росгвардии для поддержки военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск. Они расстреляли 6 человек, выразивших позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины.

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Это произошло 5 января, вблизи населенного пункта Чистополье, сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 8 января. Также там отметили, что с целью дискредитации украинского военного руководства противник распространяет дезинформацию о подготовке огневого поражения украинскими войсками медучреждений Луганщины, где проходят лечение раненые российские захватчики.

В то же время украинские защитники продолжают наносить урон путинской террористической армии. В частности, украинская авиация в течение текущих суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага, а также 2 удара по позициям его ЗРК. Также наши защитники сбили три вражеских БпЛА, вероятно типа "Орлан", и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного – уточняется.

Со своей стороны подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения живой силы и состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

Об обстрелах Украины российской армией 8 января

Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, хочет улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Оккупанты безуспешно пытаются захватить полностью Донецкую область в пределах административной границы.

В течение суток оккупанты нанесли один ракетный и 19 авиационных ударов, а также совершили более 10 обстрелов с РСЗО, в частности, и по гражданской инфраструктуре.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация устойчивая, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В то же время, противник обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Кучеровка Сумской области, а также Старица, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы Первомайского и Ивановки Харьковской области, Стельмаховки и Мясожаровки в Луганской области.

На Лиманском направлении под вражеским огнем оказались Макеевка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от обстрелов захватчиков пострадали Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг стрелял по Авдеевке, Невельскому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

В Запорожском направлении оккупанты накрыли огнем из танков и всего спектра артиллерии районы Дорожнянки, Волшебного, Малых Щербаков и Каменского Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр. В очередной раз под поражение российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

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