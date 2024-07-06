Войска РФ хотели взять Одессу в кольцо: Неижпапа рассказал о неудавшейся десантной операции врага

В начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Российская Федерация хотела взять Одессу в кольцо, но не произвела высадку морского десанта на побережье города. Это произошло по двум основным причинам.

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Речь идет о неудачах на суше и демонстрационных действиях врага в море, чтобы предотвратить опрокидывание украинской морской пехоты на другие направления. Об этом рассказал вицеадмирал Алексей Неижпапа, командующий Военно-морскими силами ВСУ в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

Он объяснил, что первоочередной причиной не высадки десанта РФ было отсутствие успехов на суше.

"Морская десантная операция, как правило, это не основной вид операций при полномасштабных боевых действиях. Это вспомогательная операция на приморском направлении. Для ее проведения противник сначала должен был добиться успеха на суше. Не овладеть Николаевом, хотя это тоже было в его планах, а обойти его с севера, чтобы взять Одессу в кольцо.

По словам Неижпапы, украинская 80-я десантно-штурмовая бригада сорвала эти планы, остановив российскую колонну под Вознесенском.

Он также рассказал, что с начала полномасштабной агрессии вражеский флот вел демонстрационные действия у побережья Одесской области, создав группировку десантных кораблей с полным бригадным комплектом морской пехоты. В его состав входили корабли огневой поддержки, обеспечение и группа изоляции района боевых действий, поскольку противник опасался присутствия кораблей НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала женскую агентурную группу ФСБ, корректировавшую ракетные удары по Одессе. В состав группы входили три местные жительницы в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в кафе.

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