Войска РФ испытывают новую тактику наступления: в ВСУ раскрыли детали

Войска России сейчас пытаются адаптировать новую тактику ведения наступлений. В частности, оккупанты прощупывают линию фронта на юге – Гуляйпольское и Ореховское направления.

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Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио". По его словам, говоря о подготовке России к новому наступлению, больше внимания необходимо уделять Запорожской и Херсонской областям.

"В этих областях враг в свое время оккупировал наши территории, но был выбит... Есть давно написанный приказ Путина о возобновлении контроля над теми территориями, с которых они сбежали, отступили... Враг прощупывает линию фронта Гуляйпольского, Ореховского направлений", – отметил он.

Отдельно военный объяснил, почему Россия сегодня нацелилась на Запорожскую область, прежде всего на Энергодар. В последнее время все больше и больше поднимается вопрос в плане выхода российских войск из этого города. При этом для оккупантов там показать свое присутствие крайне важно.

"Там они все равно пытаются содержать сухопутный коридор оккупированной материковой территории Украины, связывающий Крым с оккупированным Донецком и Россией. Кроме того, это все-таки та часть побережья Черного моря, за которое тоже продолжаются сейчас переговоры... Мы можем рассматривать еще Запорожское направление как попытку россиян развивать свою тактику движения вдоль русел рек, чтобы двигаться вдоль реки и вытеснять ВСУ", – подчеркнул Тимочко.

Глава Совета резервистов добавил, что ранее на Ореховском направлении фронта в Запорожской области Силы обороны проводили контрнаступление.

"Там все настолько сейчас зарыто, перерыто в бетонную землю, что говорить о том, что россияне смогут провести там операцию имеющимися силами – вряд ли. Или какого-то серьезного оперативного хотя бы уровня, или такую операцию, которая бы заставила ВСУ резко наращивать наш военный контингент на этих направлениях по границам. Но по перемещениям действительно там наблюдаются определенные движения в пределах имеющихся сил, то есть подтягивание их сил с тыла ближе к линии фронта", – отметил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что ситуация на Запорожском направлении продолжает обостряться: оккупанты наращивают там давление на украинские войска. Это происходит на фоне попыток агрессора укрепить свои позиции перед возможными переговорами о прекращении огня или перемирия.

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