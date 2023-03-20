Войска РФ могут делать вид, что готовятся к наступлению на Запорожье, чтобы отвлекать ВСУ: Наев рассказал о "маневрах" врага

Войска РФ могут создавать видимость подготовки наступления в Запорожской области, чтобы отвлечь внимание Вооруженных сил Украины. Однако на этом этапе оккупанты сосредоточили усилия на востоке нашей страны – в Луганской и Донецкой областях – и сил и средств для существенного продвижения на других операционных направлениях недостаточно.

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Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью "РБК-Украина", которое было опубликовано 20 марта. Он сказал, что противник пытается сделать вид, будто бы готовит наступление "на других операционных направлениях, прежде всего на Запорожском, чтобы отвлечь внимание нашего военного командования".

Журналистка спросила, какова ситуация на северных границах. Наев ответил, что вести наступление там враг не готов, но защитники Украины "понимают и предполагают возможные сценарии развития ситуации".

"Исходя из вероятного характера действий противника, мы осуществляем весь комплекс мер по обеспечению готовности подчиненных группировок к любым действиям России – начиная от отражения авиационных и ракетных ударов, недопущения действий его диверсионных сил до отражения повторного вторжения", – подчеркнул военный.

В ВСУ усилили все виды разведки, мониторят обстановку в том числе с использованием средств воздушной и космической разведки и за счет информации, предоставляемой странами-партнерами. Усилена также охрана госграницы.

Объединенные силы ВСУ вместе с Воздушными силами прикрывают критические объекты инфраструктуры и наши войска от возможных авиационных и ракетных атак.

"Значительную роль в сдерживании агрессии сыграла построенная система инженерных ограждений. Без инженерного оборудования позиций невозможно остановить превосходящие силы противника", – отметил Наев.

Он объяснил, что минно-взрывные заграждения в сочетании с системой огня могут сорвать темп вражеского наступления, а также помочь Силам обороны контрнаступать. Поэтому наши воины значительно нарастили систему минно-взрывных и невзрывных заграждений и на границе, и в глубине обороны.

"Проведено минирование местности, созданы минированные завалы и противотанковые рвы на участках дорог и путей вероятного продвижения противника", – рассказал командующий Объединенными силами ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Сергей Наев заявил, что основные действия Сил обороны в 2023 году будут направлены на сдерживание российских оккупантов и недопущение захвата новых территорий Украины. По его словам, украинская армия стремится истощить врага и нанести россиянам максимальные потери в живой силе и технике.

– Ранее заместитель начальника Главного управления разведки МО Вадим Скибицкий заявил, что наши воины будут готовы перейти в контрнаступление весной 2023 года.

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