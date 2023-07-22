Войска РФ могут готовить операцию под фальшивым флагом: в ЦРУ назвали опасное направление

Россия может готовить провокацию под "чужим флагом" в Черном море. Не исключено, что государство-агрессор атакует гражданские суда, чтобы обвинить в этом Украину.

Видео дня

Признаки подготовки похожих операций фиксируют в Центральном разведывательном управлении США. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая на Форуме по безопасности в Аспене, пишет 24 канал.

По данным ЦРУ, сейчас Россия рассматривает разные варианты провокаций в акватории Черного моря. В частности, захватчики могут атаковать судоходство и обвинить в атаке Украину.

"Мы видим некоторые очень тревожные признаки того, что россияне рассматривают виды операций под фальшивым флагом... Рассматривают способы, которыми они могут атаковать судоходство в Черном море, а затем пытаться обвинить в этом украинцев", – отметил Бернс.

Кроме того, американская разведка сообщила, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам. Об этом заявили в Совете нацбезопасности США, добавив, что это часть подготовки РФ к оправданию возможных атак на гражданские суда в Черном море.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, эти действия РФ вызывают беспокойство в Вашингтоне.

"Мы выразили настоящую обеспокоенность по этому поводу. Мне кажется, вы слышали, как Билл Бернс об этом говорил, также Джон Кирби сказал с трибуны Белого дома. Опять же это то, что является неотъемлемой частью российского сценария", – отметил Блинкен.

Напомним, 17 июля в Москве заявили, что возражают против продолжения действия "зернового соглашения", согласно которому из черноморских портов вывозилось украинское зерно, в том числе и для нужд бедных стран Африки.

После этого Россия принялась угрожать атаковать любые корабли, которые будут следовать по "зерновому коридору" в порты Украины, а также начала атаки на Николаев и Одессу, в частности, направляя удары на зерновую и портовую инфраструктуру. Последняя атака произошла в ночь на 20 июля.

У Зеленского отреагировали на угрозы России атаковать корабли, отметив, что причиной непрерывного российского шантажа является недостаточная реакция мира на угрозы. Сам президент отметил, что "зерновой коридор" не будет в безопасности, если ООН не перейдет от заявлений к жестким действиям.

20 июля в Минобороны сделали предупреждение РФ относительно судов в Черном море. С начала суток 21 июля Украина рассматривает все суда, входящие в российские порты или украинские порты, оккупированные Россией, как потенциальных перевозчиков военных грузов со всеми вытекающими последствиями.

В Кремле отреагировали на заявления Украины о зерновом соглашении: спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "киевский режим непредсказуем и не гнушается ничем, это представляет опасность".