Войска РФ на Пасху повысили активность в районе Бахмута: в ВСУ рассказали о ситуации в городе-крепости. Видео

Оккупационная армия России на Пасху, 16 апреля, продолжила штурмовые действия в районе Бахмута Донецкой области. Более того, оккупанты повысили свою активность и пытаются уничтожать позиции Сил обороны Украины.

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Однако украинские воины продолжают удерживать населенный пункт. Об этом рассказал в Telegram командир 127-й бригады Теробороны ВСУ Роман Грищенко, который участвует в обороне Бахмута (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Даже в этот день у врага нет ничего святого. Враг повысил свою активность в Бахмуте и продолжает свои наступательные штурмовые действия. Наши воины, герои стоят и отбивают каждую атаку. Атаку за атакой. Защищают нашу родную землю. Бахмут стоит. Все будет Украина!" – заявил он.

По словам военного, российские оккупанты продолжают непрерывно обстреливать жилые кварталы города, используя тактику "выжженной земли".

"Враг использует тактику "выжженной земли". Пытается уничтожать позицию за позицией, просто выжигает землю. Несмотря на это, каждый военнослужащий Сил обороны Украины в крепости Бахмут выполняет свои обязанности, защищает свою землю и стойко стоит на своих позициях", – сказал Грищенко.

Он подчеркнул: украинский Бахмут держится благодаря силе духа несокрушимых украинских воинов.

По словам представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, в течение 15 апреля украинские военные на Бахмутском направлении ликвидировали 121 оккупанта, еще 129 ранили. По его словам, несмотря на Пасху, враг продолжает штурмовать и обстреливать город-крепость: на данном участке фронта произошло 31 боевое столкновение и 265 вражеских обстрелов.

Также Череватый заявил, что оккупанты поставили цель любой ценой захватить Бахмут на Донетчине. За город-крепость продолжаются "беспрецедентные кровавые бои".

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ бросает на Бахмут силы ВДВ, чем подчеркивает важность для себя этого направления. Вероятно, они развернуты в этом районе, чтобы предотвратить возможные украинские контратаки на более широком пространстве, считают в разведке Великоритании.