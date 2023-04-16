Минус более 120 захватчиков: в ВСУ рассказали о боях за Бахмут за последние сутки

За сутки украинские защитники на Бахмутском направлении ликвидировали 121 оккупанта, еще 129 ранили. Несмотря на Пасху, враг продолжает штурмовать и обстреливать город-крепость: на данном участке фронта произошло 31 боестолкновение и 265 вражеских обстрелов.

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Об этом 16 апреля сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона. "Наши враги только в своих пропагандистских заявлениях подчеркивают свои так называемые "скрепы", свои православные традиции. На самом деле это абсолютные силы зла, силы тьмы, которые преодолевают украинские Силы обороны", – сказал он.

По его словам, в течение суток российские захватчики совершили 265 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии на Бахмутском направлении.

"Произошло 31 боестолкновение, только в районе Бахмута – 30. В то же время город обстреляли 97 раз", – рассказал Череватый.

Он добавил, что командование РФ продолжает ежесуточно забрасывать фронт завербованными заключенными, которые стали главной таранной силой. Другие подразделения оккупантов действуют более осмотрительно.

Череватый подчеркнул, что Россия несет большие потери, несопоставимые с ее потерями в других войнах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ взяли в плен более 50 оккупантов под Бахмутом и Марьинкой. Пленные пожаловались на издевательства со стороны командиров.

– По данным Генштаба, 15 апреля Силы обороны Украины отбили более 60 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники окупантов, а также 3 – по ЗРК, также наши воины сбили российский самолет Су-25.

– РФ бросает на Бахмут силы ВДВ, чем подчеркивает важность для себя этого направления. Вероятно, они развернуты в этом районе, чтобы предотвратить возможные украинские контратаки на более широком пространстве, считают в разведке Британии.

– Министр обороны Алексей Резников намекнул на потери Украины в войне. По его словам, они меньше числа погибших из-за землетрясения в Турции. Оккупанты теряют в разы больше личного состава.

– Защитники Украины за неделю ликвидировали 3 920 оккупантов и уничтожили 244 единицы вооружения и военной техники противника.