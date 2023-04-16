Почти 4 тысячи черных пакетов: в Минобороны отчитались о 'демилитаризации' врага за неделю

Защитники Украины за прошедшую неделю ликвидировали 3 920 оккупантов. Также уничтожены 244 единицы вооружения и военной техники врага.

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Об этом 16 апреля сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. "За неделю 10-16 апреля Силами обороны Украины уничтожены около 3 920 человек личного состава противника", – говорится в сообщении.

В частности, Силы обороны Украины уничтожили:

– 21 танк,

– 59 бронемашин,

– 55 артиллерийских систем,

– 5 ракетных систем залпового огня (РСЗО),

– 2 установки ПВО,

– 56 единиц автотехники,

– 17 единиц спецтехники,

– 1 самолет,

– 1 вертолет,

– 27 БПЛА противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 520 военных РФ. С начала полномасштабной войны потери России в живой силе составили 182 070 человек.

– Из-за больших потерь в РФ перенесли начало обучения офицерского состава с 1 сентября на 1 декабря.

– На Лимано-Купянском направлении ВСУ уничтожили танк Т-90М "Прорыв" врага, модернизированная версия которого обошлась Москве в 4,3 млн долларов.

– Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал, как под Угледаром "отдыхают" танки морской пехоты РФ.

– В США заявили, что войскам РФ стало сложнее вести войну из-за нехватки техники. На армию Путина начали влиять санкции.

– В разведке Британии указали, что в генштабе РФ продолжается "междусобная борьба". Свидетельством этого стало "возвращение" отстраненного командующего ВДВ Теплинского.