Почти 4 тысячи черных пакетов: в Минобороны отчитались о "демилитаризации" врага за неделю
Защитники Украины за прошедшую неделю ликвидировали 3 920 оккупантов. Также уничтожены 244 единицы вооружения и военной техники врага.
Об этом 16 апреля сообщил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. "За неделю 10-16 апреля Силами обороны Украины уничтожены около 3 920 человек личного состава противника", – говорится в сообщении.
В частности, Силы обороны Украины уничтожили:
– 21 танк,
– 59 бронемашин,
– 55 артиллерийских систем,
– 5 ракетных систем залпового огня (РСЗО),
– 2 установки ПВО,
– 56 единиц автотехники,
– 17 единиц спецтехники,
– 1 самолет,
– 1 вертолет,
– 27 БПЛА противника.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 520 военных РФ. С начала полномасштабной войны потери России в живой силе составили 182 070 человек.
– Из-за больших потерь в РФ перенесли начало обучения офицерского состава с 1 сентября на 1 декабря.
– На Лимано-Купянском направлении ВСУ уничтожили танк Т-90М "Прорыв" врага, модернизированная версия которого обошлась Москве в 4,3 млн долларов.
– Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал, как под Угледаром "отдыхают" танки морской пехоты РФ.
– В США заявили, что войскам РФ стало сложнее вести войну из-за нехватки техники. На армию Путина начали влиять санкции.
– В разведке Британии указали, что в генштабе РФ продолжается "междусобная борьба". Свидетельством этого стало "возвращение" отстраненного командующего ВДВ Теплинского.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!