Войска РФ на Покровском направлении за два месяца потеряли столько танков, сколько есть на вооружении Бундесвера: раскрыты цифры

Российские запасы техники и логистические возможности врага не безграничны, что заставляет оккупантов использовать танки вместо БМП для транспортировки пехоты или вообще отказываться от их применения из-за недостатка. За первые два месяца 2025 гола армия РФ потеряла более 300 танков, что превышает количество этих боевых машин на вооружении Бундесвера.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, на Покровском направлении наблюдается значительное сокращение количества тяжелой техники у российских кафиров, как и на других участках фронта.

"Ее [тяжелой техники] стало однозначно меньше, они [оккупанты] потеряли за первые два месяца этого года только танкового парка больше, чем у Бундесвера стоит на вооружении – это под 300 фактически, поэтому надо понять, что у них запасы небезграничны, и у них логистика небезгранична, поэтому у них все чаще происходят, то танк не используется там, где должен, потому что танка нет. То есть здесь есть признаки истощения и, в первую очередь, снова речь идет о Покровском направлении, их там так или иначе пытались применять", – пояснил Трегубов.

Несмотря на потери, российская армия время от времени пытается совершать прорывы танковыми колоннами, но такие случаи уже не массовые. Вместо этого танки все чаще применяются не как ударная сила для прорыва или огневой поддержки, а как средство доставки десанта на поле боя.

Ранее Трегубов заявил, что активные боевые действия продолжаются в районах Купянска, Краматорска, Торецкого и Новопавловки. Особенно напряженная ситуация наблюдается в Покровском направлении, где зафиксировано наибольшее количество боевых столкновений. В то же время, по словам военного, позиции ВСУ здесь улучшились, что создает дополнительные трудности для противника.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую технику РФ в море, небе и земле, а также личный состав вражеской армии. С начала этого года российские оккупационные войска потеряли более 100 тысяч солдат.

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