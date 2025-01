Войска РФ не имеют успеха в Курской области: в ISW опровергли продвижение. Карта

На территории Курской области РФ, где продолжается операция украинских Сил обороны, российские войска не прекращают атак. Но за последние сутки они не добились никаких подтвержденных успехов.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 25 января. Военные эксперты в который раз опровергают заявления российской пропаганды об "продвижениях" путинской армии.

Так, прокремлевские блогеры утверждали, что ВС РФ прошли вперед к юго-востоку от села Николаево-Дарьино (юго-восток от Коренево), к северу от села Черкасское Поречное (севернее Суджи) и к югу от города Суджа.

"Однако ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям", – подчеркнули аналитики.

При этом отмечается, что 25 января российские войска продолжили атаки в районе Куриловки (южнее Суджи), Черкасского Поречного и Свердликово (северо-западнее Суджи).

Российские источники пожаловались, что севернее Суджи, вблизи села Погребки, украинские силы контратаковали армию РФ при поддержке бронетехники.

Известно, что в этом районе действуют подразделения 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ) ВС РФ. Также на Курщине действуют подразделения 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ), одно из которых на днях разгромили десантники 82-й Буковинской бригады ДШВ ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что потери войск КНДР на Курщине составляют по меньшей мере 300 человек убитыми и около 2700 ранеными. На этом фоне Пхеньян ускоряет подготовку к отправке дополнительных сил в Россию.

