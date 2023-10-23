Войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, за сутки на фронте произошло более 90 боевых столкновений – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает применять присущую себе тактику террора и обстреливает Украину ракетами и дронами-камикадзе. В ночь на 23 октября войска РФ запустили по нашей стране ударные БПЛА типа Shahed-136/131 и ракеты.

В течение суток на фронте произошло более 90 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных, 63 авиационных ударов и совершил 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 23 октября.

В результате российских военных преступлений среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Вражескими обстрелами разрушены многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были населенные пункты Ивановка, Куриловка Харьковской области; Надежда, Невское Луганской области; Серебрянка, Спорное, Выемка, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Орловка, Марьинка, Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Ольговка, Львов, Тягинка, Ивановка, Токаровка, Понятовка, Никитовка, Приднепровское и Барвинок Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Ивановское, Андреевка, Дружба Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного, Невельского Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отбиты 24 атаки врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы Донецкой области и Вербового, Роботиного Запорожской области.

В городе Новая Каховка Херсонской области отмечено усиление режимных мер противником. Так называемая оккупационная полиция разыскивает до 60 российских дезертиров по всему городу. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск уничтожены 4 артиллерийских средства противника.

Напомним, Силы обороны Украины в течение боев 22 октября уничтожили на фронте и в небе 90 единиц российского вооружения и военной техники. Значительные потери врагу нанесли и в живой силе – ликвидированы еще 870 захватчиков.

Ранее сообщалось, что попытки ВС РФ наступать на Авдеевку привели к значительным потерям в их рядах. В частности, с начала активной фазы атак в октябре потери российской армии увеличились на 90%.