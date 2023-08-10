Войска РФ обстреляли Харьковщину: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрела погибли и ранены.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. "Российские оккупанты ведут огонь по гражданскому населению Харьковщины", – говорится в сообщении.

В частности, вражеский снаряд попал в жилой дом в с. Подоли Купянского района. Из-за обстрела оккупантов погибла женщина. Еще один человек получил ранения.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Кроме того, враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Там получил ранение 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации пострадавший не нуждался.

Стоит отметить, что власти Харьковской области не исключают объявления обязательной эвакуации гражданских из 53 населенных пунктов Купянского района вблизи зоны боевых действий. Также могут ввести принудительную эвакуацию детей вместе с их родителями или опекунами.

Как писал OBOZREVATEL:

– 9 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты сосредоточили усилия на Купянском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских защитников и выйти на Купянск.

– 5 августа российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови на Купянском направлении. Есть погибшие и раненые.

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