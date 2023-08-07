Войска РФ отчаянно пытаются окружить Авдеевку: Маляр рассказала о ходе боев. Карта

Россия пытается вернуть утраченные позиции в Донецкой области. Также войска государства-агрессора пытаются оцепить Авдеевку, однако боятся зайти в город.

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Безуспешными остаются и попытки оккупантов захватить Марьинку. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Military Media Center.

По ее словам, сейчас российская армия пытается вернуть утраченные позиции в Донецкой области.

"Враг отчаянно пытается оцепить Авдеевку, но им не удается заходить туда. Они не рискуют, потому что не хотят втягиваться с нашими воинами в уличные бои и не хотят проигрывать. Но и продвинуться они не могут", – подчеркнула Маляр.

Похожая ситуация складывается и вокруг Марьинки. Захватчики пытаются захватить город, однако успеха нет.

Напомним, ранее Маляр назвала самое горячее направление фронта. По ее словам, российские оккупанты планируют сосредоточить свои ударные силы на востоке Украины. Больше всего сил враг сконцентрировал на Купянском направлении и одной из своих задач ставит возвращение территорий, которые украинские защитники освободили осенью прошлого года.

Также захватчики не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.