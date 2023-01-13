Войска РФ перебрасывают дополнительные резервы на Кременское и Сватовское направления, но у ВСУ есть успехи, – Гайдай

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Кременском и Сватовском направлениях в Луганской области. Река Красная не должна стать серьезным препятствием для наступления украинской армии.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он добавил, что со своей стороны враг перебрасывает на эти направления дополнительные резервы.

"Продвижение ВСУ идет, поэтому коллаборанты постепенно перебираются в города и села подальше от линии фронта. Река Красная не должна стать серьезным препятствием для наступления наших военных", – сообщил Гайдай.

По его данным, на Кременское и Сватовское направления враг перебрасывает дополнительные резервы. Почти все дома в окрестных населенных пунктах заняты российскими военными.

"Также россияне переодеваются в форму украинских военных и путем провокаций пытаются прорвать нашу оборону", – добавил Гайдай.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по данным ISW, украинские военные медленно продвигаются к Кременной в Луганской области и успешно отражают вражеские атаки в Донецкой области. Со своей стороны, российские войска пытаются обойти Бахмут с севера и юга.

За сутки 12 января ВСУ ликвидировали по меньшей мере 740 солдат армии РФ. Также врага лишили нескольких единиц танков, бронемашин и штурмовика Су-25.

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