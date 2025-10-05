Войска РФ попали в АЗС в Чернигове: поднялся столб дыма. Фото и видео

В воскресенье, 5 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Чернигову. Вражеский беспилотник попал в автозаправочную станцию.

Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский. В результате атаки в небо поднялся черный столб дыма.

Что известно

"Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛА попал в заправочную станцию", – написал чиновник.

Тем временем в местных Telegram-каналах ширятся видео, где видны последствия удара. Жителей города просят закрыть окна, из-за неприятного запаха.

"Дым имеет очень неприятный запах. Закрывайте окна", – указано в сообщении.

Впоследствии пользователи написали о еще одном прилете БПЛА в Чернигове. По их словам, один беспилотник кружит над городом.

"Второй прилет БпЛА в Чернигове. Еще один прямо сейчас над городом", – говорится в сообщении.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

Напомним, в ночь на 5 октября российская оккупационная армия в очередной раз массированно атаковала Чернигов. Целью захватчиков стало предприятие и объекты инфраструктуры. В результате обстрелов в областном центре возникли пожары.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 5 октября, страна-агрессор устроила очередную атаку на Украину. Россияне запустили ударные БпЛА типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Значительное количество вражеских средств воздушного нападения летели на запад Украины. Под атакой оказался и Львов, в области есть погибшие и раненые.

