Войска РФ попали в АЗС в Чернигове: поднялся столб дыма. Фото и видео
В воскресенье, 5 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Чернигову. Вражеский беспилотник попал в автозаправочную станцию.
Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский. В результате атаки в небо поднялся черный столб дыма.
Что известно
"Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛА попал в заправочную станцию", – написал чиновник.
Тем временем в местных Telegram-каналах ширятся видео, где видны последствия удара. Жителей города просят закрыть окна, из-за неприятного запаха.
"Дым имеет очень неприятный запах. Закрывайте окна", – указано в сообщении.
Впоследствии пользователи написали о еще одном прилете БПЛА в Чернигове. По их словам, один беспилотник кружит над городом.
"Второй прилет БпЛА в Чернигове. Еще один прямо сейчас над городом", – говорится в сообщении.
Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!
Напомним, в ночь на 5 октября российская оккупационная армия в очередной раз массированно атаковала Чернигов. Целью захватчиков стало предприятие и объекты инфраструктуры. В результате обстрелов в областном центре возникли пожары.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 5 октября, страна-агрессор устроила очередную атаку на Украину. Россияне запустили ударные БпЛА типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Значительное количество вражеских средств воздушного нападения летели на запад Украины. Под атакой оказался и Львов, в области есть погибшие и раненые.
