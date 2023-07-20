Войска РФ попытались восстановить утраченные позиции на Запорожье, но получили отпор от ВСУ – Генштаб

Ночью 20 июля российская оккупационная армия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. За прошедшие сутки враг задействовал для массированного ракетно-авиационного удара 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа Shahed.

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По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожены 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 23 ударных БпЛА Shahed. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 20 июля.

В течение суток враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе села Гремячка Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Горск, Елино, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Мирополье, Покровка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрелеча, Волчанск, Малая Волчья и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Ямполя, Серебрянки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки. Враг нанес авиаудару возле Делиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия для предотвращения дальнейшего продвижения наших войск. Враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Лобково Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львово, Ивановка, Антоновка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.

Напомним, оккупационные войска России ночью 20 июля атаковали дронами и ракетами украинские города: третий день под обстрел попала Одесщина – там разрушения в городе и области. В Николаеве в результате прилета горел жилой дом, пострадали 18 человек.

Ранее сообщалось, что наступательная операция российской оккупационной армии на Купянском направлении призвана заставить украинские Силы обороны применить все имеющиеся резервы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины 19 июля вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились новых успехов. Речь идет о районе Купянска и Кременной, Бахмута, а также линии Авдеевка – Донецк. Кроме того, защитники имеют успехи на границе Донецкой и Запорожской областей.

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