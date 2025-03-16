Войска РФ применяют новую тактику под Кураховым: что изменилось

Войска страны-агрессора России на Кураховском направлении отказались от тактики ежедневных механизированных штурмов большими колоннами. Такие штурмы враг теперь устраивает раз в две-три недели, чаще прибегая к атакам на мотоциклах.

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Об этом в эфире телемарафона 16 марта рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Вооруженных сил Украины Богдан Януш. По его словам, враг больше не устраивает ежедневные массированные штурмы.

"Однако эти штурмы не остановились. Периодически раз в две-три недели противник пробует большой колонной прорвать линию обороны. Сейчас противник перешел к использованию пеших групп и очень интенсивному использованию мотоциклистов-штурмовиков", – рассказал военный.

Он добавил, что в зоне ответственности 79-й ОДШБр оккупантам еще не удалось дойти до населенного пункта Константинополь.

В то же время бои уже проходят на подступах к городу.

Как рассказал Богдан Януш, ежедневно проходит по пять-шесть накатов группами "перманентно утром" и по пять-шесть накатов ближе к вечеру.

"Бои очень жестокие, потому что за счет маневренности, скорости и наглости групп мотоциклов противник сокращает время пребывания в "килл-зоне" – промежутке, где мы можем их эффективно уничтожать артиллерией, FPV-дронами. И приближается к переднему краю, где начинается жестокий скоростной бой".

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке ISW, защитники Украины продвинулись на Торецком направлении, в частности на севере города, а оккупанты – на Покровском. При этом российские "военкоры" жалуются на то, что бои на Покровском направлении характеризуются украинскими контратаками.

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