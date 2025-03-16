Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Украинские военнослужащие продолжают сдерживать атаки российских войск на разных участках фронта. В результате контратак силам обороны удалось продвинуться на Торецком направлении.

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В свою очередь путинская армия имела продвижение на Покровском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские войска контратаковали в направлении Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, показывают, что силы обороны продвигались вдоль улицы Михаила Грушевского на севере Торецка. При этом войска РФ атаковали вблизи самого Торецка, северо-восточнее Торецка в районе Дачного и Дружбы, а также юго-западнее Торецка в районе Сухой Балки.

На Покровском направлении россияне продвигались по улице Центральной в Песчаном и по улице Лысогорской в ​​ Шевченко (к югу от Покровска). Пропагандисты РФ утверждают, что оккупанты продвинулись к югу от Ясеново (к юго-западу от Покровска) на участке шириной до 3,1 км и глубиной до 1,5 км.

Другой российский пропагандист заявил, что украинские войска продвинулись на юге Шевченко и укрепили позиции, в то время как российские войска пытаются вернуть под свой контроль этот населенный пункт. В целом агрессор жалуется, что бои на Покровском направлении характеризуются украинскими контратаками.

На Кураховском направлении российские войска продвинулись в районе шириной до 4,5 километров и глубиной до 1,5 километров к западу от Раздольного (юго-западнее Курахово). Также оккупанты могли продвинуться в районе шириной до 1,5 километров и глубиной до 500 метров в районе Розлива (юго-западнее Курахово).

Российские войска атаковали западнее Курахово в районе Константинополя и Андреевки и юго-западнее Курахово в районе Розлива 14 и 15 марта. Российский пропагандист заявил, что украинские войска контратаковали в районе Константинополя.

В Запорожской области оккупанты продвинулись на окраинах Щербаков и Малых Щербаков (к северо-западу от Роботино). Также оккупанты заявили накануне, что подразделения российского 247-го воздушно-десантного полка захватили Пятихатки (к западу от Щербаков) и продвигаются к Степовому (к северу от Пятихаток) и Каменскому (к северо-западу от Пятихаток).

Геолокационные кадры с Краматорского направления, опубликованные 10 марта, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в северной части Часова Яра. 14 и 15 марта путинская армия атаковала вблизи самого Часова Яра, к северо-востоку от Часова Яра в районе Орехово-Васильовки, к югу от Часова Яра в районе Ступочек и к юго-востоку от Часова Яра в районе Курдюмовки.

Напомним, силы обороны Украины оттеснили российскую армию от трассы Покровск-Константиновка. Ситуация в данном районе улучшилась благодаря усилению контратак со стороны украинских защитников.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Покровском направлении уже более двух месяцев успешно сдерживают наступательные действия врага. Несмотря на постоянные штурмы, российским оккупантам не удается добиться значительных продвижений.

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