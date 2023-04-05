Войска РФ продолжают штурмовать Бахмут, ВСУ отразили более 40 атак врага и уничтожили его склады и средства ПВО – Генштаб

Войска РФ 5 апреля продолжили штурмовать Бахмут. а также Марьинку и Авдеевку в Донецкой области: на самых горячих направлениях защитники отбили более 40 вражеских атак. Также украинские воины удачно отминусовали вражеские склады и средства ПВО и приземлили российский вертолет.

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Тем временем на оккупированных территориях Украины российские захватчики усиливают террор и охотятся на гражданских, ожидающих деоккупации. Об этом в вечерней оперативной сводке рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики на временно оккупированной части Херсона усиливают контрразведывательный и полицейский режимы.

Так, в Каховском районе, с 23 марта продолжаются рейды оккупантов из ВС РФ, в ходе которых они проверяют телефоны местных жителей. В устройствах россияне выискивают фото и видео, а также "запрещенный" контент.

"Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину", – отметили в Генштабе.

Там также рассказали о достижениях сил обороны Украины в "демилитаризации" и "денацификации" оккупационной армии. Украинская авиация за текущие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. А воины на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.

Между тем , подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Впрочем, вражеская армия также применяла против Украины широкий перечень вооружений. За сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Основные усилия захватчиков по-прежнему сконцентрированы на попытках наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там за сутки украинские воины отбили более 40 вражеских атак.

Самые ожесточенные бои сейчас ведутся за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

В целом ситуация на протяжении 5 апреля была такой:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населенные пункты Турья, Леоновка и Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессаловка и Волфино – Сумской, а также Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань Нескучное, Зыбино и Бочково в Харьковской области.

На этих направлениях по-прежнему не фиксируются попытки врага создать наступательные группировки.

– На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

– На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества. От артиллерийских обстрелов пострадали Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздольевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк и Шумы Донецкой области.

– На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. В то же время враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

– На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка и Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Напомним, утром 5 апреля в Генштабе рассказали, что оккупанты в Мелитополе запугивают население наступлением ВСУ, а в Херсонской области запретили жителям села выходить из домов. Тем временем ВСУ накануне отразили более 60 атак противника, в эпицентре боевых действий оставались Бахмут и Марьинка.

В то же время ВСУ ликвидировали за сутки 550 оккупантов, доведя безвозвратные потери России в войне против Украины до 176 240 человек.