Войска РФ пытались атаковать на Купянском направлении, подтверждены потери врага во время неудачного наступления на Запорожье – Генштаб

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои и массированные обстрелы со стороны противника, который не оставляет попыток получить превосходство на Бахмутском и Авдеевском направлении. На Купянском направлении армия России вела безуспешные наступательные действия, но ее атаки были отбиты.

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Об этом сообщили в ежедневном докладе Генерального штаба ВСУ на Facebook. Захватчики на протяжении суток нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам и 18 авиационных ударов.

Удары оккупантов были произведены:

на Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;

на Лиманском направлении огневого поражения получили районы Макеевки, Площадки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области;

на Бахмутском направлении обстреляны Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали, в частности, Камышеваха Донецкой области, а также Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области;

на Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз огневого воздействия с РСЗО испытали Антоновка и Херсон.

"Оккупанты несут колоссальные потери. В ходе прямого столкновения на поле боя с Силами обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные. Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр"). Еще 4 единицы повреждены", – обозначили в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что с января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены, поэтому все тяжелые раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор могла "положить" в боях в районе Бахмута и Соледара около 20 тысяч оккупантов. Но Россия не считает свои потери и продолжает уничтожать украинский город.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что попытки российских войск занять Бахмут и Соледар Донецкой области Украины и вероятное новое наступление РФ – это связанные между собой операции.

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