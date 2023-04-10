Войска РФ пытались наступать на четырех направлениях, бойцы ВСУ сбили вражеский вертолет и взорвали склад с боеприпасами – Генштаб

Российские войска 10 апреля продолжали наступать на четырех направлениях на востоке Украины. На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях украинские воины за сутки отбили более 20 атак врага, самые ожесточенные бои шли за Авдеевку и Марьинку.

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При этом захватчик снова понес потери: защитники подбили российский вертолет и взорвали склад боеприпасов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней оперативной сводке.

"Несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за текущие сутки было отбито более 20 атак противника", – рассказали в Генштабе.

Между тем украинские воины делали все возможное, чтобы потери, которые несет Россия в войне против Украины, в конечном итоге стали для нее неподъемными.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 6 БпЛА разных типов (2 из них ударные, 4 – разведывательные). Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.

В то же время захватчики продолжали обстреливать населенные пункты Украины и позиции украинских воинов. В течение суток вражеская армия нанесла 21 авиационный и 5 ракетных ударов, 4 из которых – из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск. Также оккупанты совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.

На оккупированных территориях Украины войска РФ усиливают террор украинцев. Так, в Старобельске Луганской области и вокруг города они увеличили количество блокпостов и патрулей.

"Несколько похожая ситуация в городе Токмак Запорожской области. Опасаясь утечки информации о местонахождении подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения для местных таксистов", – рассказали в ГШ ВСУ.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Токмак заглянула "бавовна", в городе прозвучало не менее шести мощных взрывов. По данным партизанского движения "Атеш", враг понес потери.

В целом ситуация на разных направлениях в течение суток выглядела так:

– На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории Республики Беларусь, однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка и Ольховатка на Харьковщине.

– На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Двуречная, Вильшаная, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестово в Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от Богдановки и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василевка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

– На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку.

В то же время вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка в Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял Времовку Донецкой области и Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Каменское Запорожской области.

Напомним, накануне ВСУ за сутки ликвидировали 670 оккупантов и уничтожили 11 беспилотников врага. Безвозвратные потери врага к утру 10 апреля достигли 178 820 захватчиков.