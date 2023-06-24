Войска РФ пытались наступать в районе Авдеевки и Марьинки, но получили отпор от ВСУ: в Генштабе рассказали о боях. Карта
Враг на Авдеевском и Марьинском направлении пытался вести наступательные действия, однако потерпел поражение. Также оккупанты получили отпор от украинских сил на направлениях Угледара и Золотой Нивы.
Об этом говорится в крайнем своде Генерального штаба ВСУ за 24 июня. Вражеская сторона продолжает концентрировать свои основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки было зафиксировано более 28 боевых столкновений в этих районах.
На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался произвести наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области. Они совершили авиационные удары по Новокалиновому, Очеретино, Невельскому, Авдеевке и Северному. Также были зафиксированы артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевки, Тоненького, Карловки и Невельского в Донецкой области.
На Марьинском направлении оккупанты попытались провести наступательные действия в районе Марьинки, но не смогли добиться успеха. В то же время враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Красногоровка, Марьинка и Георгиевка в Донецкой области.
На Лиманском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районах Веселого и южнее Дибровы. Также были совершены авиационные удары в районах Невска в Луганской области, а также в Белогоровке и Северске в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись в Невском и Белогоровском районах Луганской области, а также в Торском, Серебрянке, Верхнекаменном, Спорном и Раздоловке в Донецкой области.
На Купянском направлении были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, направлявшиеся на населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово в Харьковской области.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечине. Кроме того, были зафиксированы артиллерийские обстрелы, повлекшие повреждения населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк в Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник провел неудачные наступательные действия в районах Угледара и Золотой Нивы. Были зафиксированы авиационные удары в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное в Донецкой области. Также были произведены обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожево на территории Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивая свои основные усилия на предотвращении продвижения наших войск. Были попытки восстановить утраченные позиции в районе Макаровки Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Степногорск в Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Антоновка в Херсонской области. Были зарегистрированы артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, а также Приднепровское и Никополь в Днепропетровской области. В Херсонской области обстреляны населенные пункты Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово и Огромное.
За последние сутки авиация сил обороны совершила 13 налетов на районы, где сосредоточен личный состав противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии также провели удары, направленные на четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на их огневых позициях. Кроме того, был нанесен удар по 2 средствам радиоэлектронной борьбы и 5 средствам противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении на фронте, тогда как российские войска понесут потери. В течение пятницы, 23 июня, оккупанты потеряли на этом участке по меньшей мере шесть складов с боеприпасами.
Как сообщал OBOZREVATEL, в своде Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте 23 июня отметили, что украинские войска продолжают добиваться успеха. Но, несмотря на это, оккупанты предпринимают попытки вернуть себе утраченные позиции.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!