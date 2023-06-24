Войска РФ пытались наступать в районе Авдеевки и Марьинки, но получили отпор от ВСУ: в Генштабе рассказали о боях. Карта

Враг на Авдеевском и Марьинском направлении пытался вести наступательные действия, однако потерпел поражение. Также оккупанты получили отпор от украинских сил на направлениях Угледара и Золотой Нивы.

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Об этом говорится в крайнем своде Генерального штаба ВСУ за 24 июня. Вражеская сторона продолжает концентрировать свои основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За последние сутки было зафиксировано более 28 боевых столкновений в этих районах.

На Авдеевском направлении противник безуспешно пытался произвести наступательные действия в районе Авдеевки в Донецкой области. Они совершили авиационные удары по Новокалиновому, Очеретино, Невельскому, Авдеевке и Северному. Также были зафиксированы артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевки, Тоненького, Карловки и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении оккупанты попытались провести наступательные действия в районе Марьинки, но не смогли добиться успеха. В то же время враг обстрелял из артиллерии населенные пункты Красногоровка, Марьинка и Георгиевка в Донецкой области.

На Лиманском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в районах Веселого и южнее Дибровы. Также были совершены авиационные удары в районах Невска в Луганской области, а также в Белогоровке и Северске в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись в Невском и Белогоровском районах Луганской области, а также в Торском, Серебрянке, Верхнекаменном, Спорном и Раздоловке в Донецкой области.

На Купянском направлении были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы со стороны противника, направлявшиеся на населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово в Харьковской области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечине. Кроме того, были зафиксированы артиллерийские обстрелы, повлекшие повреждения населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник провел неудачные наступательные действия в районах Угледара и Золотой Нивы. Были зафиксированы авиационные удары в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное в Донецкой области. Также были произведены обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожево на территории Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивая свои основные усилия на предотвращении продвижения наших войск. Были попытки восстановить утраченные позиции в районе Макаровки Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов и Степногорск в Запорожской области, а также Веселое, Казацкое и Антоновка в Херсонской области. Были зарегистрированы артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, а также Приднепровское и Никополь в Днепропетровской области. В Херсонской области обстреляны населенные пункты Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово и Огромное.

За последние сутки авиация сил обороны совершила 13 налетов на районы, где сосредоточен личный состав противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии также провели удары, направленные на четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на их огневых позициях. Кроме того, был нанесен удар по 2 средствам радиоэлектронной борьбы и 5 средствам противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении на фронте, тогда как российские войска понесут потери. В течение пятницы, 23 июня, оккупанты потеряли на этом участке по меньшей мере шесть складов с боеприпасами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своде Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте 23 июня отметили, что украинские войска продолжают добиваться успеха. Но, несмотря на это, оккупанты предпринимают попытки вернуть себе утраченные позиции.