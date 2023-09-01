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Войска РФ пытаются атаковать возле освобожденного Старомайорского: в ВСУ назвали цель врага

Ольга Липич
War
1 минута
3,3 т.
Войска РФ пытаются атаковать возле освобожденного Старомайорского: в ВСУ назвали цель врага

Оккупационные войска России пытаются проводить контратаки около населенного пункта Старомайорское в Донецкой области, которое было освобождено Силами обороны в ходе контрнаступления. Эти атаки врага могут быть попыткой отвлечь украинских воинов.

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Об этом в четверг, 31 августа, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Радио Свобода". Таким образом враг пытается оттянуть подразделения украинской армии.

Кроме того, по его словам, оккупанты, возможно, еще не отчитались командованию о потере этих позиций, поэтому хотят восстановить положение.

Войска РФ пытаются атаковать возле освобожденного Старомайорского: в ВСУ назвали цель врага

"Целью может быть отвлечь определенные наши силы. Как вариант – российские командиры не докладывали наверх, что они потеряли какие-то позиции, и сейчас пытаются восстановить утраченное положение", – сказал Штупун.

Также он добавил, что украинская армия имеет успехи на Бердянском направлении, там идет боевая работа. Публично об это будет объявлено позже.

Утром 31 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

27 июля стало известно, что ВСУ освободили от российских оккупантов село Старомайорское. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердили освобождение этого населенного пункта.

Войска РФ пытаются атаковать возле освобожденного Старомайорского: в ВСУ назвали цель врага

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сказал, что украинские военнослужащие продолжают наступление на Бахмутском направлении. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

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