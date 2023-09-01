Войска РФ пытаются атаковать возле освобожденного Старомайорского: в ВСУ назвали цель врага

Оккупационные войска России пытаются проводить контратаки около населенного пункта Старомайорское в Донецкой области, которое было освобождено Силами обороны в ходе контрнаступления. Эти атаки врага могут быть попыткой отвлечь украинских воинов.

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Об этом в четверг, 31 августа, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Радио Свобода". Таким образом враг пытается оттянуть подразделения украинской армии.

Кроме того, по его словам, оккупанты, возможно, еще не отчитались командованию о потере этих позиций, поэтому хотят восстановить положение.

"Целью может быть отвлечь определенные наши силы. Как вариант – российские командиры не докладывали наверх, что они потеряли какие-то позиции, и сейчас пытаются восстановить утраченное положение", – сказал Штупун.

Также он добавил, что украинская армия имеет успехи на Бердянском направлении, там идет боевая работа. Публично об это будет объявлено позже.

Утром 31 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

27 июля стало известно, что ВСУ освободили от российских оккупантов село Старомайорское. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердили освобождение этого населенного пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сказал, что украинские военнослужащие продолжают наступление на Бахмутском направлении. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

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