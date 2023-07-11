Войска РФ пытаются наступать на пяти направлениях: ВСУ отразили 17 атак врага – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины снова сосредотачивали основные усилия на пяти основных направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. На поле боя произошло 17 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

Видео дня

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 11 июля. На юге страны продолжается наступление Сил обороны, которое противник пытается остановить.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе. Благодаря успешной боевой работе наша ПВО уничтожила 26 ударных БпЛА и 2 разведывательных беспилотника типа Zala. Также, враг нанес 54 авиационных ударов и совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Волфино Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Карповичи Черниговской области; Ромашково Сумской области и Стрелечая, Ветеринарное и Сотницкий Казачок Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелы противника подверглись Красное Первое, Каменка, Двухлетняя, Западное, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Григоровка и восточнее Орехово-Василовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Хромово, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского. Враг нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Бердичи и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Победа, Новомихайловка и Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Константиновки, Марьинки и Елизаветовки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе. Нанес авиационные удары возле Отрадного и Макаровки. Обстрелял населенные пункты Угледар, Благодатное, Большая Новоселка, Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Золотая Балка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Гуляйполе, Гуляйпольское, Железнодорожное, Ольговское Запорожской области; Казацкое, Львове, Инженерное, Токаревка Херсонской области и город Херсон, а такое Днепровское, Дмитровка и Ивановка Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России на войне

Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ противника.

Также, по данным Генштаба, во временно оккупированном Геническе в Херсонской области набирают обороты репрессии против украинцев. По имеющейся информации, попасть на подвал стало в разы легче, поскольку местные коллаборанты, желая выслужиться перед РОВ, постоянно осуществляют клевету на граждан, проводят безосновательные проверки. Также оккупанты угрожают местному населению, что в случае отсутствия паспорта РФ, граждан принудительно депортируют в Сибирь и конфискуют все имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 июля на оккупированном юге Украины стоит "бавовняная погода". После 16 часов в Бердянске и Токмаке Запорожской, а также в Скадовске Херсонской области раздались взрывы. Судя по опубликованным фото и видео, удары были результативными;

– 11 июля оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона. Поражены не менее пяти жилых домов и гуманитарный штаб, ранены, среди которых – 8-летний ребенок.